Россия активизировала стратегические ядерные силы - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"19-22 сентября проводится командно-штабная тренировка 33 ракетной армии (Омск) Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ. Цель тренировки – проверка готовности дежурных сил Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) к выполнению задач по назначению в условиях широкомасштабной войны с применением ядерного оружия и возможности новых образцов вооружения и средств АСУ РВСН к выполнению задач по назначению", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщили в разведке, на 4-11 октября запланировано стратегическое командно-штабные учения Стратегических ядерных сил РФ с привлечением наземного, воздушного и морского компонентов ядерной триады.