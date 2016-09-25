Разведка предупредила об угрозе для Херсонщины из-за наращивания РФ "военных мускулов" в оккупированном Крыму

Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.

"Постепенное превращение временно оккупированной территории украинского Крыма в российскую военную базу и чрезмерная концентрация российских войск различного ведомственного подчинения создает дополнительные угрозы безопасности на административной границе Херсонской области с Автономной Республикой Крым", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ оккупированном Луганске убит замкомандующего 2-го армейского корпуса РФ - разведка

Ранее в разведке заявляли, что ядерные силы Российской Федерации отрабатывают подготовку и участие в условном массированном ракетно-ядерном ударе.

В частности, как отметили разведчики, российские силы отрабатывают следующие вопросы: обеспечение устойчивости системы управления и связи; подготовка и участие в условном массированном ракетно-ядерном ударе; изменение позиционных районов с целью избежания удара противника в ответ.