Разведка предупредила об угрозе для Херсонщины из-за наращивания РФ "военных мускулов" в оккупированном Крыму
В постепенном превращении аннексированного Крыма в российскую военную базу есть определенные угрозы.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.
"Постепенное превращение временно оккупированной территории украинского Крыма в российскую военную базу и чрезмерная концентрация российских войск различного ведомственного подчинения создает дополнительные угрозы безопасности на административной границе Херсонской области с Автономной Республикой Крым", - говорится в сообщении.
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Ранее в разведке заявляли, что ядерные силы Российской Федерации отрабатывают подготовку и участие в условном массированном ракетно-ядерном ударе.
В частности, как отметили разведчики, российские силы отрабатывают следующие вопросы: обеспечение устойчивости системы управления и связи; подготовка и участие в условном массированном ракетно-ядерном ударе; изменение позиционных районов с целью избежания удара противника в ответ.