Ядерные силы РФ отрабатывают подготовку условного массированного ракетно-ядерного удара - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

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Как сообщили украинские разведчики, продолжаются командно-штабные тренировки Стратегических ядерных сил Вооруженных сил РФ.

"Проведены тренировки боевых расчетов подвижных грунтовых ракетных комплексов 382 и 428 ракетных полков 39 ракетной дивизии (Новосибирск) 33 ракетной армии (Омск), а также 7 (Озерный, Тверская обл.) и 54 (Тейково, Ивановская обл.) ракетных дивизий 27 ракетной армии (Владимир) Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ", - говорится в сообщении.

В частности, как отметили разведчики, российские силы отрабатывают следующие вопросы: обеспечение устойчивости системы управления и связи; подготовка и участие в условном массированном ракетно-ядерном ударе; изменение позиционных районов во избежание ответного удара противника.