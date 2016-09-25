В СБУ прокомментировали самоубийство одного из лидеров "ЛНР", предложили боевикам альтернативу мылу и веревке

Об этом она написала на своей странице в Facebook, комментируя информацию о самоубийстве одного из лидеров "ЛНР" Геннадия Цыпкалова.

"Прочитала в СМИ, что Цыпкалов, "опасаясь физической расправы", решил повеситься! Креативность авторов "предсмертной" записки Цыпкалова вызывает заслуженное уважение. Респект", - говорится в ее сообщении.

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Поэтому Гитлянская обратилась к Корякиным и компании, которые находятся в бегах.

"В СБУ успешно работает программа "Возвращайся домой", которой уже воспользовались более сотни бывших членов НВФ. Пройдя суд, они смогли живыми вернуться к своим родным. И им не надо "вешаться, опасаясь физической расправы"! Так что предлагаем альтернативу мылу и веревке — суд и право на жизнь. Что скажете?" - отметила спикер СБУ.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 сентября бывший "председатель совета министров" и советник главы "ЛНР" Игоря Плотницкого Геннадий Цыпкалов покончил с собой.