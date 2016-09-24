После разоблачения заговора против Плотницкого один из лидеров "ЛНР" покончил с собой

Об этом говорится в сообщении "Генеральной прокуратуры ЛНР", передают сепаратистские СМИ.

Как сообщается, Цыпкалов был задержан в ходе следствия по делу "государственного переворота", в ходе которого планировалось осуществить "физическую ликвидацию руководителей республики, а именно главы ЛНР, руководителей силовых структур, руководителей Совета министров ЛНР и Народного совета ЛНР".

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Находясь под стражей, Цыпкалов повесился.

"Осознав тяжесть преступления и понимая, что предоставленная информация о круге лиц несёт опасность для его жизни, Геннадий Цыпкалов совершил самоубийство", - сообщила "прокуратура" самопровозглашенной "республики".

По делу о перевороте задержан также один из руководителей "Народной милиции ЛНР" Виталий Киселёв, сообщили в "прокуратуре".

Как сообщал УНИАН, в августе глава "ЛНР" Игорь Плотницкий получил ранения в результате покушения - рядом с его автомобилем произошел мощный взрыв.