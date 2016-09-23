Тука: на Донбассе есть немало людей, готовых восстать против террористов

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил советник министра по вопросам АТО и перемещенных лиц Георгий Тука, передает ТСН.

Вместе с тем, чиновник не уверен, что в случае такого восстания украинская армия должна его поддержать.

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"Есть немалое количество людей, которые, живя на оккупированной территории, способны к определенным радикальным действиям. И вот как должна действовать Украина, если, например, в Стаханове вспыхнет восстание против оккупантов? Вопрос кажется на первый взгляд простой: радикально вперед! А я вспоминаю события Второй мировой войны, Варшавское восстание. Ради того, чтобы поддержать восставших, советская армия положила сто тысяч жизней наших солдат. И в конце концов не справилась с задачей и восстание было подавлено", - сказал Тука.

"Поэтому говорить: "Давайте вернем Дебальцево!"... Давайте. А возможности есть? Нет. Надо быть реалистами", - считает советник министра.