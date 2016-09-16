Süddeutsche Zeitung: Почему Украине так сложно согласиться на прекращение огня

Об этом пишет Штефан Браун в статье "Почему Украине так сложно согласиться на прекращение огня", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Через час посадка в Краматорске, далеко на востоке Украины. Здесь, в аэропорту, сразу же бросается в глаза совсем другое: колючая проволока, танки, позиции под маскировочными сетями, много солдат. Фронт все еще далеко, но война определяет повседневную жизнь. Это также относится и к персоналу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В стране их более 700, в Краматорске – 150, они находятся в своем лагере. Примерно полтора года они наблюдают за конфликтом, который унес жизни 9500 человек. Отсюда они начинают свои инспекции и учат украинских солдат защищаться от бомб, мин и взрывчатых веществ.

Это крупнейшее развертывание в истории ОБСЕ. Никогда прежде организация не отправляла столько сотрудников, денег и оборудования. Они пытаются сделать все возможное, чтобы усмирить войну между Украиной и поддерживаемыми Россией сепаратистами. До сих пор им не удавалось этого достичь. В течение многих месяцев, практически не бывает и дня, чтобы наблюдатели ОБСЕ не сообщали о перестрелках, взрывах, ранениях. Министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер (СДПГ), в качестве председателя ОБСЕ, решил их поддержать.

Вместе с ним поехал его французский коллега Жан-Марк Эро; вместе они пытаются найти выход из тупика. Они находятся в центре ОБСЕ и слушают доклад главы миссии Эртурула Апакана. Имя Апакана не попадает в заголовки. Но на этот раз у него есть новость, которая дает надежду. Все утро на 500-километровой линии фронта царит тишина; с полуночи сохраняется режим прекращения огня. Во всяком случае, в значительной степени.

Украинскому правительству трудно согласиться

Вот она, новость, которой все так долго ждали. И подтверждение, которое хотели получить Штайнмайер и Эро. Вечером они были в Киеве и отвоевали обещание президента Украины принять предложение России о семидневном прекращении огня. О деталях этой встречи почти ничего не известно. Но, похоже, прежде чем согласиться, Порошенко всячески старался избежать этого обещания.

Как тяжело украинскому правительству далось согласие, продемонстрировал министр иностранных дел Павел Климкин. На встрече со Штайнмайером и Эро он назвал тысячи условий для успеха и умалчивал решение президента. Поэтому Штайнмайер решил спросить у народа.

До этого гости дали понять Порошенко, что перед отъездом россияне пообещали Штайнмайеру обеспечить соблюдение прекращения огня с их стороны. Это лучше, чем когда-либо прежде показывает, насколько высоко сама Москва оценивает свое влияние на сепаратистов, но, похоже, руководство России это не беспокоит. Они хотят показать, что могут сделать все, стоит им только захотеть. Если бы в этой ситуации Порошенко сказал "нет", то внезапно стал бы казаться главным агрессором.

Все хрупкое, все колеблется, нет стабильности

Почему Киеву так сложно, можно попытаться понять в Краматорске. Например, бывший госпиталь Славянске. Ранее это была главная больница для психически больных; сегодня это только разбитая руина, которую необходимо мучительно долго отстраивать. Дальше находится разрушенный мост, словно открытая рана в ландшафте.

Но есть и нечто, гораздо более болезненное для Киева: то, что установленная в Минске линия фронта сейчас изменена. Хотя она по-прежнему значится в соглашении. Но на самом деле она уже давно переместилась. В феврале 2015 года посредством множества небольших сражений сепаратисты смогли расширить свою территорию на несколько тысяч квадратных километров. Киеву трудно с этим смириться. То, что Штайнмайер во время визита несколько раз подчеркнул, что всегда будет выступать за независимую, единую Украину, не облегчает боль. Давно ясно, что Берлин и Париж не позволят разрушить соглашение из-за новой линии фронта. Штайнмайер сказал: Народ на востоке Украины "в течение многих месяцев не видел такой тихой ночи, как эта". В голосе слышится облегчение, а также призыв. Это соглашение о прекращении огня заключалось очень сложно, но оно может стать очень важным.

В течение нескольких недель, дипломаты в Берлине работают над новым соглашением, которое обяжет все стороны прекратить огонь, полностью отвести оружие и готовиться к местным выборам. Документ готов к подписанию; недавно Киев вновь отказался. Но, судя по всему, оно будет подписано в следующий вторник.

Это станет следующим этапом. Произойдет ли все именно так? Когда Штайнмайер садился в машину после посещения моста, человек крикнул ему, что совсем близко снова начались атаки. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин тут же заявил, что никогда не стал бы доверять русским. Все происходит быстро, и звучит хорошо, но, похоже, примирения ждать не стоит.