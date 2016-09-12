Около линии разграничения задержали боевика "ДНР" из РФ, принимавшего участие в "зачистках" в Чечне (видео)

15:01, 12 сентября 2016
Общество
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Гражданина Российской Федерации-члена террористической организации «ДНР» задержали неподалеку от линии разграничения в районе проведения антитеррористической операции сотрудники Службы безопасности Украины совместно с бойцами Вооруженных сил.

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Как сообщает пресс-служба СБУ, боевик в составе 71-го гвардейского мотострелкового полка воевал на Северном Кавказе, в частности после штурма Грозного принимал участие в так называемых «зачистках» на территории Чеченской Республики.

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Задержанный передан сотрудникам полиции. Открыто уголовное производство по ч.5 ст.260 Уголовного кодекса Украины.

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