Около линии разграничения задержали боевика "ДНР" из РФ, принимавшего участие в "зачистках" в Чечне (видео)
15:01, 12 сентября 2016Общество
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Гражданина Российской Федерации-члена террористической организации «ДНР» задержали неподалеку от линии разграничения в районе проведения антитеррористической операции сотрудники Службы безопасности Украины совместно с бойцами Вооруженных сил.
Россиянин воевал в Чечне и в составе "ДНР" / youtube.com
Как сообщает пресс-служба СБУ, боевик в составе 71-го гвардейского мотострелкового полка воевал на Северном Кавказе, в частности после штурма Грозного принимал участие в так называемых «зачистках» на территории Чеченской Республики.
Читайте такжеВ России заявили о возбуждении очередного дела против Украины за "геноцид" жителей "ДНР"В 2015 году россиянин прибыл на территорию, подконтрольную НВФ «ДНР», вступил в одну из группировок террористов и принимал участие в военных действиях против Вооруженных сил Украины.
Задержанный передан сотрудникам полиции. Открыто уголовное производство по ч.5 ст.260 Уголовного кодекса Украины.
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