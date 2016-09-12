Около линии разграничения задержали боевика "ДНР" из РФ, принимавшего участие в "зачистках" в Чечне (видео)

Как сообщает пресс-служба СБУ, боевик в составе 71-го гвардейского мотострелкового полка воевал на Северном Кавказе, в частности после штурма Грозного принимал участие в так называемых «зачистках» на территории Чеченской Республики.

Читайте такжеВ России заявили о возбуждении очередного дела против Украины за "геноцид" жителей "ДНР"В 2015 году россиянин прибыл на территорию, подконтрольную НВФ «ДНР», вступил в одну из группировок террористов и принимал участие в военных действиях против Вооруженных сил Украины.

Задержанный передан сотрудникам полиции. Открыто уголовное производство по ч.5 ст.260 Уголовного кодекса Украины.