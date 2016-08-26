За два года Россия в несколько раз увеличила количество тяжелого оружия на оккупированной части Донбасса

Об этом сообщает офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции на странице в соцсети.

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В частности, количество танков с начала агрессии летом 2014 года по август 2016 года возросло с 30 до 600 единиц, количество боевых бронированных машин - с 124 до 1260, артиллерии и реактивных установок залпового огня - с 110 до 1060 единиц, зенитных установок - с 50 до 470.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, летом на Донбассе боевики значительно увеличили количество обстрелов позиций украинских военных. 25 августа Петр Порошенко по телефону сообщил генсеку НАТО Йенсу об эскалации конфликта на Донбассе.

Также, по данным разведки, Россия регулярно доставляет подконтрольным ей боевикам на оккупированные территории Донбасса тяжелое вооружение, боеприпасы и ГСМ, которые прибывают эшелонами.