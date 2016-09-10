Взрыв гранатомета на Ривненском полигоне: СМИ узнали подробности

Командиры уверяют, что угрозы для жизни кого-либо из семерых пострадавших нет, говорится в сюжете ТСН.

Четверых госпитализировали в Ривненский военный госпиталь. Двух с ранениями глаз доставили в Киев. Еще один резервист оказался во Львовском госпитале.

Как удалось выяснить ТСН, у него ранение бедра, ноги и осколок в глазу. "Один переведен в военно-клинический госпиталь северо-западного региона – это город Львов. И двое с ранениями глаза переведены в главный военно-клинический госпиталь города Киева. Остальные четверо военнослужащих находятся в нас. Их состояние стабильное и удовлетворительное", - сообщил старший ординатор неврологического отделения Ривненского военного госпиталя Виктор Боярчук.

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Фамилий травмированных не разглашают. Известно лишь, что четверо из них из Волынской области. Общаться с ранеными запретили. Также не пустили журналистов и на полигон – там работают следователи.

"Предварительно установлено, что в ходе проведения занятий по тактической подготовке военнослужащий, призванный на сборы, в результате неосторожного обращения, пренебрегая требованиями командиров по обращению с оружием, грубо нарушил меры безопасности. Своими действиями создал опасную ситуация как для себя лично, так и для окружения", - заявил представитель ОК "Запад" Анатолий Прошин.

Ранее УНИАН сообщал, что на Ривненском военном полигоне в результате взрыва гранатомета РПГ-18, который произошел во время учений, пострадали семеро военнослужащих.