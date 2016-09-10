Штаб АТО: за сутки количество нарушений "режима тишины" боевиками существенно возросло

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В частности, на Луганском направлении зафиксировано 15 нарушений “режима тишины”. Враг вел беспокойный огонь из пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов по Новоолександровке, Новозвановке и Попасной. Кроме того, по Новоолександровке вел огонь снайпер", - отметили в штабе.

На Мариупольском направлении было зафиксировано 10 нарушений “режима тишины”, а на Донецком направлении - 5 нарушений.

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"Так, боевики обстреляли Широкино из 120 мм и 82 мм минометов. А по Марьинке, Павлополю и Широкиному российско-оккупационные войска применили гранатометы и стрелковое оружие. Провокационные обстрелы со стороны противника велись по позициям украинских защитников в Авдеевке из гранатометов и стрелкового оружия. А по Майорску вел огонь снайпер", - говорится в сообщении.

Также в зоне АТО зафиксирован пролет 12 беспилотников.

В штабе АТО подчеркнули, что несмотря на провокационные действия боевиков, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются Минских соглашений.

Как сообщал УНИАН ранее, украинский разведчик батальона "Донбасс" Вадим Матросов погиб из-за подрыва на мине в зоне АТО.