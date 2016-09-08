В ОБСЕ увидели реальную возможность прекращения огня на Донбассе
Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что сейчас существует реальная возможность положить конец вооруженному конфликту на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.
«Сейчас существует возможность положить конец этому конфликту. Впервые, за долгое время, у меня есть твердая надежда, что это реально. Я надеюсь на это, ибо за последнюю неделю я видел мужчин и женщин, которые обладают властными полномочиями и принимали обоснованные, рациональные и человечные решения. В основном они их соблюдали», - заявил Хуг.
Читайте такжеПоложительные новости из Донбасса: в ОБСЕ увидели изменение ситуации с 1 сентября
Он также призвал стороны к полному доверию. «Это является предпосылкой длительного и устойчивого прекращения огня. Этого можно достичь только, если стороны отведут все запрещенное оружие из зоны безопасности, если они разведут силы и средства», - добавил Хуг.
Он также заверил, что СММ ОБСЕ будет оказывать поддержку сторонам. «Для этого они должны обеспечить СММ беспрепятственный доступ, подписав соответствующие договоренности. Доступ чрезвычайно важен в этом контексте. При условии предоставления доступа СММ может провести верификацию соблюдения договоренностей, которая может способствовать развитию доверительных отношений. Хочу заверить, что наша миссия никуда не уходит. Мы и дальше будем продолжать вести верификацию продолжающегося и, надеюсь, полного соблюдения Минских договоренностей... Мы поможем сторонам вернуть мир на Донбассе», - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, ранее Хуг заявлял, что в зоне проведения АТО впервые с начала мая наблюдается относительно спокойная ситуация.