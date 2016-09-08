В ОБСЕ увидели реальную возможность прекращения огня на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

«Сейчас существует возможность положить конец этому конфликту. Впервые, за долгое время, у меня есть твердая надежда, что это реально. Я надеюсь на это, ибо за последнюю неделю я видел мужчин и женщин, которые обладают властными полномочиями и принимали обоснованные, рациональные и человечные решения. В основном они их соблюдали», - заявил Хуг.

Читайте такжеПоложительные новости из Донбасса: в ОБСЕ увидели изменение ситуации с 1 сентября

Он также призвал стороны к полному доверию. «Это является предпосылкой длительного и устойчивого прекращения огня. Этого можно достичь только, если стороны отведут все запрещенное оружие из зоны безопасности, если они разведут силы и средства», - добавил Хуг.

Он также заверил, что СММ ОБСЕ будет оказывать поддержку сторонам. «Для этого они должны обеспечить СММ беспрепятственный доступ, подписав соответствующие договоренности. Доступ чрезвычайно важен в этом контексте. При условии предоставления доступа СММ может провести верификацию соблюдения договоренностей, которая может способствовать развитию доверительных отношений. Хочу заверить, что наша миссия никуда не уходит. Мы и дальше будем продолжать вести верификацию продолжающегося и, надеюсь, полного соблюдения Минских договоренностей... Мы поможем сторонам вернуть мир на Донбассе», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ранее Хуг заявлял, что в зоне проведения АТО впервые с начала мая наблюдается относительно спокойная ситуация.