Геращенко назвала ключевую тему следующего заседания Контактной группы в Минске

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Читайте такжеПосле переговоров в Минске представитель ОБСЕ впервые за год посетит Москву

«В Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы, состоявшегося 6 сентября, по инициативе украинской стороны было принято решение, что вопрос освобождения заложников, в том числе и отсутствие контактов с семьями (в частности, невозможность телефонных звонков или переписки), будет обсуждаться как специальный и приоритетный вопрос 21 сентября», - отметила она.

«Мне кажется важным, чтобы все участники минского процесса 21 сентября отчитались, что сделано в этом году по вопросу освобождения заложников и как реально разблокировать этот процесс, чтобы семьи по обе стороны линии соприкосновения смогли, наконец, воссоединиться», - добавила Геращенко.

Она напомнила, что по инициативе украинской стороны 13 сентября состоится внеплановая видеоконференция ТКГ с участием представителей СЦКК и СММ ОБСЕ, она будет посвящена одной теме - соблюдению режима тишины, установлению устойчивого мира.

«А уже 21 - ключевая тема: заложники! Очень хочется выйти на результат», - подчеркнула Геращенко.

Как сообщал УНИАН, следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе запланировано провести в Минске 21 сентября.