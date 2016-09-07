Журналист сообщил о смерти защитника Донецкого аэропорта (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Его могла спасти только срочная операция на сердце и стенты на аорту. Но таких стентов в Украине нет. Надо заказывать в Европе, а стоимость стентов до 500 тысяч гривень. Денег на такие срочные и чрезвычайные ситуации в бюджете тоже нет", - говорится в его сообщении.

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По словам журналиста, это и стоило жизни военному.

Также он рассказал, что волонтеры начали сбор средств, но не успели.

Ранее УНИАН сообщал, что в зоне антитеррористической операции во время выполнения боевых задач погиб капитан 3-го ранга Олег Мединский.