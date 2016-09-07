Гибель капитана "морских котиков" в зоне АТО: СМИ узнали подробности

Об этом сообщили источники в Военно-морских силах Украины, передает "Обозреватель".

"Сейчас идет уголовное следствие. Этим делом занимается военная прокуратура и все материалы являются однозначно закрытыми", - рассказал источник.

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Как объяснили в ВМСУ, по вышеназванным причинам, а также вследствие этических соображений, они не могут сообщить других подробностей о гибели Мединского.

"Другое дело, когда при исполнении боевых обязанностей…спасая жизнь. В данном случае никакой информации у нас нет. Мы можем только сказать, что это был подрыв на мине", - заключил источник.

Ранее УНИАН сообщал, что в зоне антитеррористической операции во время выполнения боевых задач погиб капитан 3-го ранга Олег Мединский.