В разведке Германии оценили вероятность масштабного наступления России

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Если же, не дай Бог, такое вторжение произойдет, уверен, Украина может рассчитывать на серьезное усиление санкций против Кремля. Кроме того, может перейти в практическую плоскость и вопрос о предоставлении нам оборонительного оружия", - заявил дипломат.

Пока, рассказал он, разведка ФРГ не подтверждает приготовлений России к какому-то масштабному наступлению. "Но мы в связи с эскалацией вокруг Крыма договорились усилить контакты между нашими спецслужбами для еще более тесного обмена информацией на всех уровнях", - отметил посол Украины в Германии.

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Кроме того, по словам Мельника, других более действенных мер, включая реальную военную помощь, ожидать не приходится.

Ранее военная разведка заявила, что не наблюдает у России мощных наступательных группировок, которые были бы способны эффективно действовать в глубине территории Украины.