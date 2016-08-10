Генштаб о возможности наступления России: мы не ожидаем, но поводов для успокоения нет

Об этом заявил руководитель пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, сообщает Радио Свобода.

По его словам, у противника есть лишь тактические силы, задача которых держать в напряжении украинских военных.

«Фактически на сегодня мы не ожидаем наступления на востоке нашей страны со стороны России, но поводов для успокоения нет, потому что российско-террористические войска постоянно ведут обстрелы не только позиций ВСУ, но и населенных пунктов, расположенных в районе АТО», – отметил Владислав Селезнев.

По его данным, на Донбассе украинской армии противодействует тридцатитысячное группировки боевиков, которыми управляют кадровые российские военные.

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«Если мы говорим о Донбассе, то это около 30 тысяч – это личный состав первого и второго армейских корпусов вооруженных сил Российской Федерации. Все руководящие должности, от командира корпуса и завершая уровнем командира роты, командира взвода, занимают кадровые российские военные», – сказал Селезнев.

В Крыму, по данным представителя Генштаба ВСУ, находится около 30 тысяч российский военных. Последние перемещения военной техники на полуострове Селезнев связывает с обучением россиян и подготовкой к нынешним масштабным военным учениям «Северный Кавказ-2016», которые должны состояться в сентябре этого года.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение в Крыму террористических актов, якобы подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

При этом в ФСБ заявили о гибели двух российских военных при задержании «украинских диверсантов».

Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель российских военнослужащих при якобы предотвращении теракта в Крыму, заявив, что «мы мимо такого проходить не будем».