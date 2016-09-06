Генштаб раскрыл структуру российско-оккупационных войск на Донбассе (инфографика)

Об этом свидетельствуют данные Генштаба по состоянию на август 2016 года, которые обнародовала на своей странице в Facebook пресс-служба вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Также опубликована инфографика, в которой раскрыта структура российско-оккупационных войск на Донбассе.

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Кроме нескольких десятков тысяч боевиков (местных коллаборационистов и - преимущественно - наемников из Российской Федерации), на Донбассе расположены подразделения из состава регулярных частей Вооруженных сил РФ. Это кадровые российские военнослужащие со своим оружием и техникой, которые прибывают на территорию Украины со всех уголков России.

"Российские военные прибывают на Донбасс поочередно, на ротационной основе, небольшими группами из состава своих бригад и дивизий. В основном они занимают позиции на второй и третьей линии обороны и в тылу противника, занимают большинство командных должностей, работают со сложной военной техникой и вооружением и выступают заградительными отрядами", - говорится в сообщении.

В приведенной инфографике указывается, что на востоке Украины присутствуют военные 6-й отдельной танковой бригады (Мулино, Нижегородская область), 138-й отдельной мотострелковой бригады (Камєнка, Ленинградская область), 32-й отдельной мотострелковой бригады (Шилово, Новосибирская область), 74-й отдельной мотострелковой бригады (Юрга, Кемеровская область), 33-й отдельной мотострелковой бригады (Майкоп, Адыгея), 20-й отдельной мотострелковой бригады (Волгоград), 17-й отдельной мотострелковой бригады (Шали, Чечня), 18-й отдельной мотострелковой бригады (Ханкала, Чечня), 331-го парашютно-десантного полка 98-й парашютно-десантной дивизии (Кострома), а также 7-й десантно-штурмовой дивизии (Новороссийск, Краснодарский край).

This Infographic shows how directly Russian army participates in events in Eastern Ukraine. pic.twitter.com/oWfwHcxXWy — Ivanna Klympush (@IKlympush) September 6, 2016

Ранее в Главном управлении разведки назвали имена российских разведчиков, воюющих на Донбассе.