ГУР назвало имена воюющих на Донбассе российских разведчиков (фото)
Главным управлением разведки МО Украины идентифицирован личный состав разведывательной роты 5 отдельной мотострелковой бригады 1 АК Центра территориальных войск Южного военного округа вооруженных сил РФ.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУР МО.
Указано, что эти разведчики выполняют преступные приказы военно-политического руководства РФ и виноваты в целенаправленном уничтожении инфраструктуры Донбасса и гибели мирных жителей, а также принимают непосредственное участие в диверсионных действиях в районах н.п.Новотроицкое, Старогнатовка, Богдановка (Донецкой обл.).
Кроме того, этот личный состав осуществляет минирование путей передвижения мирного населения и гражданских объектов, провокационные обстрелы автомобильного транспорта и жилищ мирных жителей в т. наз. "серой зоне" с целью последующего обвинения сил АТО.
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"Очередная попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы разведывательной роты 5 омсбр на территорию, подконтрольную силам АТО, для осуществления диверсий была зафиксирована 16 августа в районе н.п.Богдановка, но украинские воины дали достойный отпор оккупантам", - говорится в сообщении разведки.