Разведка рассказала о бое украинских военных с ДРГ боевиков возле Троицкого

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

«Произошло боевое столкновение сил АТО с разведывательной группой противника в районе н.п. Троицкое. В районах н.п. Авдеевка и Марьинка действовали снайперские группы противника», - отмечают разведчики.

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«На временно оккупированных территориях востока Украины режим прекращения огня в целом выполнялся. Обстрелов из тяжелого вооружения не зафиксировано, но отмечено увеличение обстрелов из стрелкового оружия и 82-мм минометов», - говорится в сообщении ГУР.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 20 раз открывали огонь по позициям украинских подразделений.