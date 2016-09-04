Ситуация в зоне АТО остается стабильной, потерь среди военных нет - АП

Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Которые сутки подряд у нас хорошие новости. За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения", - сказал он.

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По словам Лысенко, с момента договоренностей о перемирии с 1 сентября ситуация в зоне проведения АТО "остается стабильной".

Третьи сутки подряд ни один украинский военный не погиб. Вчера, напомним, также не было и раненых.

Лысенко также сообщил, что количество нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков остается низким.

Вместе с тем украинские военные, по его словам, готовы дать врагу отпор в случае осложнения ситуации.

Лысенко также отметил, что на Луганском направлении перемирие сохранялось по всему участку фронта в течение минувших суток.

На Мариупольском направлении боевики 9 раз нарушили перемирие, а на Донецком - провокации осуществлялись 7 раз в районах Авдеевки и Верхнеторецкого. «Все они были из легкого оружия, и каждая длилась от 5 до 15 минут», - уточнил Лысенко.