Сутки в зоне АТО прошли без жертв и раненых

На протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Сразу начну с приятной новости: за минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых среди украинских военнослужащих нет", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки оккупационные войска на Донбассе 11 раз открывали огонь по позициям украинских подразделений. По данным штаба АТО, зафиксировано восемь случаев нарушения режима тишины на Мариупольском, два – на Луганском и один на Донецком направлениях.