США передали Украине "скорые" для эвакуации раненых военных (фоторепортаж)

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Представитель США Бен Ходжес заверил, что американская сторона и в дальнейшем будет всячески помогать Украине.

Отмечается, что после надлежащей подготовки украинского обслуживающего и медицинского персонала все автомобили будут переданы в воинские части, которые выполняют задачи в зоне проведения АТО.

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Справка УНИАН. Карета скорой помощи в полевых условиях "BURTEK B4731" разработана на базе автомобиля "Хаммер". Она может перевозить четыре пациента на носилках или шесть сидячих. Кабина для пациентов оборудована системами отопления и кондиционирования, а также системами подачи кислорода для шестерых больных и всеми необходимыми средствами для оказания первой неотложной медицинской помощи.

Как сообщал УНИАН, ранее США передали военнослужащим Вооруженных сил Украины партию новых беспилотников стоимостью свыше 12 млн долл.