США передали Украине "скорые" для эвакуации раненых военных (фоторепортаж)
27 августа представители вооруженных сил США передали пять первых из запланированных сорока автомобилей медицинской эвакуации "BURTEK B4731" для нужд украинских воинов.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
Представитель США Бен Ходжес заверил, что американская сторона и в дальнейшем будет всячески помогать Украине.
Отмечается, что после надлежащей подготовки украинского обслуживающего и медицинского персонала все автомобили будут переданы в воинские части, которые выполняют задачи в зоне проведения АТО.
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Справка УНИАН. Карета скорой помощи в полевых условиях "BURTEK B4731" разработана на базе автомобиля "Хаммер". Она может перевозить четыре пациента на носилках или шесть сидячих. Кабина для пациентов оборудована системами отопления и кондиционирования, а также системами подачи кислорода для шестерых больных и всеми необходимыми средствами для оказания первой неотложной медицинской помощи.
Как сообщал УНИАН, ранее США передали военнослужащим Вооруженных сил Украины партию новых беспилотников стоимостью свыше 12 млн долл.