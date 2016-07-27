США передали украинским военным 72 беспилотника

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе посольства США в Украине.

"27 июля в международный аэропорт «Борисполь» прибыли 24 беспилотные авиационные системы RQ-11B Raven («Ворон»), состоящие из 72 самолетов и сопутствующего оборудования. Системы Raven – беспилотные летательные аппараты (БПЛА), запускаются рукой и являются средством разведки и наблюдения. Система передает с бортовых дисплеев в реальном времени видео и информацию о местоположении на наземные станции контроля. Благодаря этой функции можно получать дневную или ночную разведывательную информацию с воздуха, и она дает возможность операторам управлять БПЛА, распознавать рельеф местности, а также записывать информацию для анализа", - говорится в сообщении.

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В американской дипломатической миссии отметили, что система Raven является частью пакета инициативы по поддержке европейской безопасности и текущих усилий, направленных на укрепление безопасности Украины. Несколько десятков украинских военнослужащих уже прошли курс подготовки по использованию беспилотных авиационных систем Raven в Гантсвилле, штат Алабама. Соединенные Штаты выделили более 600 млн долларов для подготовки кадров и приобретение оборудования, чтобы помочь Украине лучше защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

Как сообщал УНИАН, сегодня США передали военнослужащим Вооруженных сил Украины партию новых беспилотников стоимостью свыше 12 млн долл.