Штаб АТО: за сутки оккупанты 49 раз обстреляли украинские позиции

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 06:00 20 августа, 27 случаев нарушения противником режима тишины зафиксировано на Донецком направлении, здесь враг выпустил 8 снарядов из тяжелой артиллерии по Красному Пахарю и Зайцевому.

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По позициям в Авдеевке, Майорском, Зайцевом и Луганском противник открывал огонь из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, применил минометы 82 мм и 120 мм калибра также по Песках и Шахте Дутовка. По Светлодарску противник выпустил около четырех десятков снарядов калибра 152 мм и семь десятков мин калибра 120 мм. Вблизи Луганского и Зайцевого задействовал боевые машины пехоты.

На Мариупольском направлении оккупанты 17 раз нарушали режим прекращения огня. По укреплениям в Марьинке, Водяном и Широкиному противник вел огонь из минометов калибра 120 и 80 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. В Гнутовом и Новотроицком вооруженные провокации продолжались с использованием гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Старогнатовки и Широкиного враг применил БМП. По укреплениям в Березовом ближе к полуночи оккупанты задействовали тяжелую артиллерию 122 мм калибра. В Гнутовому дважды проявил себя снайпер.

На Луганщине враг обстрелял украинских армейцев из гранатометов в Желтом и Золотом, в Станице Луганской открыл огонь из 82 мм минометов, в Попасной применил стрелковое оружие.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибли двое военных и 8 получили ранения.