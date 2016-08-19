За сутки в зоне АТО погибли двое военных и 8 получили ранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

“За минувшие сутки двое украинских военных погибли, еще восемь воинов были ранены. Эти потери произошли из-за обстрелов боевиков из тяжелого вооружения на Донецком направлении”, - сообщил Мотузяник.

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Как отметил Мотузяник, на Донецком направлении «горячо» было на Светлодарской дуге, где в сторону позиций украинских бойцов противник выпустил 134 артиллерийских снаряда и 130 мин.

Мотузяник также отметил, что в Авдеевке одна из мин попала в Свято-Николаевский храм, расположенный в центре города, в результате чего был поврежден колокол.

Кроме того, по словам Мотузяника, в течение суток на Донецком и Мариупольском направлениях были зафиксированы полеты двух беспилотных аппаратов противника.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донецкое направление пришлось наибольшее количество вражеских обстрелов – 38.

Так, запрещенную Минскими соглашениями артиллерию 152 мм калибра противник применил по позициям в Троицком и Семигорье, под обстрелы 122 мм калибром попали Луганское и Ленинское. На участке Торецк - Авдеевка в течение суток враг вел обстрелы из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В Новоселовке, Новгородском, Верхнеторецком и Луганском оккупанты применили БМП, вблизи Троицкого - танк.