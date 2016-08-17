Россия отправила боевикам на Донбасс огнеметы "Шмель" - разведка

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

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Пополнили боекомплект передовых подразделений 1 армейского корпуса (Донецк) вооруженных сил РФ: 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) в районе Ясиноватой и 100 отдельной мотострелковой бригады (Донецк) – на участке Старомихайловка, Александровка.

"С целью усиления огневых возможностей подразделений 100 ОМСБР, которые действуют на направлениях Пески, Марьинка, с территории РФ доставлена партия реактивных пехотных огнеметов "Шмель" и боеприпасов к ним. Под руководством инструкторов ВС РФ запланировано проведение собраний с личным составом соединения для получения навыков использования указанного вооружения", - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении в районах Октября и Заиченко проведена ротация подразделений 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ. С целью проведения текущего ремонта произошло перемещение на территорию России двух боевых машин 122-мм РСЗО "Град".

По информации разведки, на Славянском направлении запланировано перемещение подразделений 2 мотострелкового батальона 7 отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2 АК (Луганск) ВС РФ в направлении Логвинового: из района Углегорска – минометной батареи, с полигона "Новопавловский" – мотострелковой роты.

Фиксируется также деятельности диверсионно-разведывательных групп на направлениях Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое.