Глава Херсонской ОГА о ситуации на границе с Крымом: на полуострове проходит ротация российских войск

Об этом Гордеев рассказал на пресс-конференции в Киеве, передает 15 минут.

"В Украине ходит много слухов о том, что вчера происходило в оккупированном Крыму. При чем, что обидно, информацию украинские СМИ часто давали под копирку LifeNews. В Крыму штатная ситуация – происходит ротация войск. Есть там и внутренняя проблема, связанная с дезертирами", − рассказал Гордеев, заверив, что обороноспособность Херсонской области находится сейчас на высоком уровне.

Читайте такжеТука пояснил ограничения оккупантами движения на админгранице с КрымомНапомним, что 7 августа на административной границе между Крымом и Херсонской областью был приостановлен пропуск граждан. Позже движение через пункты пропуска "Каланчак" и "Чаплинка" в направлении Крыма восстановили. Пропуск тех, которые возвращаются с оккупированного полуострова, российские правоохранители не осуществляют.

Также в ГПСУ напомнили, что проехать в обоих направлениях граждане могут через КПВВ "Чонгар".

Очевидцы сообщали, что в некоторых районах полуострова начали устанавливать блокпосты при участии российских сотрудников ГИБДД и автоматчиков.