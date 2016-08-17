В АП заявляют о росте боевой активности оккупантов на Мариупольском направлении

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.

По его информации, по позициям украинских ВСУ здесь враг выпустил более 200 снарядов. «На Мариупольском направлении снова возросла боевая активность врага. Вчера бандформирования осуществили 4 артиллерийских обстрела сил АТО. Первый состоялся в Марьинке около часа ночи», - сообщил Мотузяник.

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По его словам, также оккупанты в очередной раз применили оружие против украинских защитников вблизи н.п. Рыбинское, что в 7 км от Волновахи. Позже боевики открыли огонь с использованием орудий калибром 122 мм недалеко от Чермалыка – там в течение часа враг выпустил около 60 артснарядов. И еще один обстрел артиллерией украинских рубежей обороны был осуществлен в Новосёловке.

В Красногоровке, Славном, Лебединском и Широкино НВФ активно использовали минометы.

«В целом вчера на Мариупольском направлении противник выпустил более 130 артиллерийских и более 80 минометных снарядов. Таким образом, всего за сутки на Мариупольском направлении зафиксировано 20 случаев нарушения режима тишины со стороны боевиков, половина из них с использованием тяжелого вооружения», - отметил Мотузяник.

По его информации, на Луганском направлении противник нарушил режим тишины на двух участках фронта – в Попасной и вблизи Станицы Луганской. Всего на Луганском направлении осуществлено 9 вражеских обстрелов, один из них – с использованием артиллерии калибром 122 мм.

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«На Донецком направлении обстановка остается напряженной. Боевые действия там продолжаются по всей линии соприкосновения, за исключением Донецкого аэропорта - там было спокойно», - отметил Мотузяник.

Он также сообщил, что боевики активизируются под вечер и все чаще применяют минометы. «В Авдеевской промзоне тактика действий оккупантов иная. Там обстрелы продолжаются независимо от времени суток. Тяжелое вооружение открыто применяется врагом в течение всего дня. Силы АТО открывают ответный огонь», - отметил Мотузяник.

Всего на Донецком направлении, сообщил он, вчера осуществлено 23 вражеских обстрела, в 12 случаях террористы использовали тяжелое вооружение.