Штаб АТО: боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ, используя тяжелую артиллерию
Сегодня в зоне проведения антитеррористической операции российские оккупационные войска 20 раз открывали огонь по подразделениям Вооруженных сил Украины, большинство обстрелов велось из запрещенных видов вооружения.
Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18:00.
В сообщении отмечается, что «из тяжелой артиллерии противник бил до рассвета по нашим укреплениям на Мариупольском направлении. В частности, 55 снарядов калибра 122 мм было выпущено по позициям в Марьинке и Новоселовке, еще 20 единиц калибра 152 мм - по Рыбинскому. В Славном и Лебединском враг открывал огонь из минометов 120 мм калибра, а в Чермалыке и Красногоровке применили 82 мм калибр».
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Также в пресс-центре сообщили, что на Донецком направлении враг продолжает обстреливать авдеевскую промзону из минометов и гранатометов различных систем и калибров.
«К тому же минометы калибра 82 мм противник применил возле Верхнеторецкого, а крупнокалиберные пулеметы - под Луганским», - сказано в сообщении.
Кроме того, сегодня огонь из тяжелой артиллерии 122 калибра велся по позициям Вооруженных сил Украины во Врубовке Луганской области.
«В Новоалександровке проявил себя снайпер, также в этом районе враг совершал вооруженные провокации с использованием стрелкового оружия», - отметили в пресс-центре.