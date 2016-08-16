Штаб АТО: боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ, используя тяжелую артиллерию

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18:00.

В сообщении отмечается, что «из тяжелой артиллерии противник бил до рассвета по нашим укреплениям на Мариупольском направлении. В частности, 55 снарядов калибра 122 мм было выпущено по позициям в Марьинке и Новоселовке, еще 20 единиц калибра 152 мм - по Рыбинскому. В Славном и Лебединском враг открывал огонь из минометов 120 мм калибра, а в Чермалыке и Красногоровке применили 82 мм калибр».

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Также в пресс-центре сообщили, что на Донецком направлении враг продолжает обстреливать авдеевскую промзону из минометов и гранатометов различных систем и калибров.

«К тому же минометы калибра 82 мм противник применил возле Верхнеторецкого, а крупнокалиберные пулеметы - под Луганским», - сказано в сообщении.

Кроме того, сегодня огонь из тяжелой артиллерии 122 калибра велся по позициям Вооруженных сил Украины во Врубовке Луганской области.

«В Новоалександровке проявил себя снайпер, также в этом районе враг совершал вооруженные провокации с использованием стрелкового оружия», - отметили в пресс-центре.