В Донецкой области полиция задержали боевика "ДНР"

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"В марте 2014 года 39-летний житель Славянска приехал в Донецк, чтобы поддержать "русский мир". Около месяца он "служил" в Донецке, а в апреле, когда боевики планировали захватить города на севере Донецкой области, был командирован в родной город Славянск", - говорится в сообщении.

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Там под его руководством строили блокпосты боевиков в центре города, проводили незаконный досмотр автотранспорта и граждан, а также изготавливали "коктейли Молотова". В случае приближения Вооруженных сил Украины, он вместе с другими боевиками должен был бросать "коктейли" в людей.

"После освобождения города от террористов он уехал в РФ, где долго скрывался. Однако трудоустроиться мужчина не смог, и когда все средства к существованию закончились, решил вернуться в родной город, где продолжил тщательно скрываться. В результате следственно-оперативных действий он был задержан полицейскими", - рассказали в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.