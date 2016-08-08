Украинские военные усиливают Херсонскую область техникой и личным составом - СМИ

Украина усиливает армейские подразделения в Херсонской области техникой и личным составом. Это подтвердил спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, передают "Крым.Реалии".

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Жители Генического района сообщили изданию, что наблюдается передвижение тяжелой военной техники, в частности, противотанковых ракетных установок.

Владислав Селезнев пояснил это необходимостью оперативного и эффективного реагирования на ситуацию, которая может возникнуть в связи с возможными агрессивными действиями российской стороны.

Как сообщал УНИАН 7 августа оккупанты заблокировали работу пунктов пропуска на административной границе с Крымом. В тот же день заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялов со ссылкой на слова очевидцев сообщал, что возле Армянска и Джанкоя заметили большие группы российской техники.

В украинской разведке эти перемещения на полуострове связали с подготовкой оккупантов к учениям.

"На сегодня совпали во времени перемещения войск на полуострове, идет очень активная подготовка к обучению Кавказ-2016, которое будет проводить РФ в южном округе, к которому будут полностью вовлечены группировки, размещенные в Крыму", - сообщил Вадим Скибицкий.

В связи с действиями РФ на оккупированном полуострове в Украине повысили уровень угрозы.