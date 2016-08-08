В Луганской области задержали двух женщин, информировавших боевиков о размещении ВСУ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Две местные жительницы систематически контактировали с представителем террористов и информировали о количестве, местах дислокации и вооружении украинских подразделений в районе проведения антитеррористической операции», - говорится в сообщении.

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По данным СБУ, задержанные женщины также собирали сведения о системах жизнеобеспечения и режиме охраны стратегически важных объектов, об органах государственной власти, правоохранительных органах, воинских частях, персональные данные должностных лиц, а также сведения о маршрутах перемещения подразделений ВСУ.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства и объявлении задержанным о подозрении по ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные мероприятия.