Ситуация на Донбассе обостряется: штаб АТО зафиксировал 61 обстрел боевиков

Как сообщается на странице пресс-центра штаба в Facebook, в общем враг 61 раз совершил обстрелы позиций ВС Украины.

Больше всего, 32 обстрела, было на Мариупольском направлении. 45 снарядов вражеской артиллерии 122 калибра накрыли позиции в населенном пункте Павлополь. Марьинка, Красногоровка, Лопаскино Водяное и Новотроицкое страдали от минометного и гранатометного огня. По Широкиному и Старогнатовке противник вел огонь из пулеметов крупного калибра. Вражеская бронетехника была задействована в Широкином, Старогнатовке и Марьинке. Трижды была зафиксирована снайперская активность вблизи Марьинки и Гнутового.

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Украинские войска успешно отразили нападение вражеской ДРГ, которая вчера после полуночи атаковала огневые позиции опорных пунктов защитников Старогнатовки. Потерь среди личного состава украинских защитников нет.

На Донецком направлении российские оккупационные войска по Луганскому и Майорску выпустили два десятка снарядов из тяжелой артиллерии 122-мм калибра. Горячее было на участке Красногоровка-Авдеевка, здесь враг неоднократно открывал огонь по нашим позициям из минометов различного калибра, зафиксирован прилет около полусотни мин. Неспокойно было в Светлодарске, Луганском и Троицком, где противник применил гранатометы. В районе Красногоровки и Луганского враг использовал БМП.

На Луганщине враг открывал огонь из гранатометов по позициям в Лопаскином. По нашим опорных пунктах в районе Желтого и Попасной противник вел в основном неприцельный огонь.

По всей линии фронта существенно увеличилось количество полетов беспилотных летательных аппаратов. За последние сутки зафиксировано 6 случаев ведения противником аероразведки.

Как сообщал УНИАН, 6 августа в зоне АТО погибли трое украинских военных.