За сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, четверо ранены – АП
13:14, 07 августа 2016Война
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За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции погибли трое украинских военных, четверо получили ранения.
Украинские защитники в зоне АТО / mil.gov.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
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«За минувшие сутки вследствие активных боевых действий 3 украинских военных погибли, 4 получили ранения», - сказал он.
По словам Лысенко, наибольшие потери среди украинских военных в Крымском, где погибли трое и двое получили ранения в результате взрыва и обстрелов. Кроме того, добавил он, в результате обстрелов один военнослужащий ранен возле Марьинки, еще один – возле Павлополя.
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