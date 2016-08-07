За сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, четверо ранены – АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки вследствие активных боевых действий 3 украинских военных погибли, 4 получили ранения», - сказал он.

По словам Лысенко, наибольшие потери среди украинских военных в Крымском, где погибли трое и двое получили ранения в результате взрыва и обстрелов. Кроме того, добавил он, в результате обстрелов один военнослужащий ранен возле Марьинки, еще один – возле Павлополя.