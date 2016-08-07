Боевики ночью обстреляли жилые кварталы Торецка, снаряд попал в дом с пятью людьми (фото)

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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"Торецк. Ночью боевики расстреляли частный сектор, где проживают мирные жители. Район улиц Маяковского и Чайковского, три домовладения получили повреждения, одно из них полностью выгорело. Только по чистой случайности и Божьей милости при прямом попадании в доме, где находилась семья из 5 человек, никто не пострадал", - написал Аброськин.

На месте работает следственно-оперативная группа Торецкого отделения полиции.