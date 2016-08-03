Российская сторона СЦКК впервые начала подтверждать обстрелы со стороны террористов - украинская сторона

Об этом на странице пресс-центра штаба АТО сообщил пресс-офицер украинской стороны СЦКК Вадим Бакай.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что ситуация на линии разграничения сторон остается напряженной.

«Вместе с тем, следует отметить, что российские наблюдатели, которые находятся в группах наблюдения, впервые начали подтверждать факты обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО/ОРЛО, в том числе и из запрещенного Минскими договоренностями вооружения: 152-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов. До вчерашнего дня они этого принципиально не делали», - говорится в сообщении.

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Вероятнее всего, отмечают в пресс-центре АТО, «причиной изменения их отношения является то, что члены незаконных вооруженных формирований псевдореспублик уже настолько «достали» всех своими противоправными действиями, в том числе и наблюдателей российской стороны СЦКК, что последние начали подтверждать нарушения «режима тишины» со стороны незаконных вооруженных формирований».

Кроме того, в результате проверки украинской стороной СЦКК информации относительно обстрела из 152-миллиметровых пушек 2 августа оккупированной Кадиевки (Стаханова) установлено, что такого обстрела со стороны Вооруженных сил Украины не было.

В штабе АТО надеются, что материалы по данному случаю в ближайшее время найдут свое отражение и в официальном отчете миссии ОБСЕ в Украине.