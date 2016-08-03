В результате обстрела в поселке Пивничное на Донетчине повреждено два дома
16:41, 03 августа 2016Война
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В результате обстрела боевиками повреждено два частных дома в поселке Пивничное (бывшее Кирово) Донецкой области.
В результате обстрела боевиками Пивничного повреждены два дома / Иллюстрация panoramio.com
Об этом, как передает корреспондент УНИАН, на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Он отметил, что усилились обстрелы боевиками, в том числе, населенных пунктов.
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«В результате этих обстрелов в поселке Пивничное (бывшее Кирово) Торецкого горсовета, повреждены два частных дома», - сказал Лысенко.
Ранее пресс-центр АТО сообщил, что во вторник с 11:00 до 20:00 также продолжались минометные обстрелы жилых районов населенных пунктов вблизи Донецка.
Было зафиксировано 11 обстрелов жилых кварталов Авдеевки, Опытного и Зайцево.
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