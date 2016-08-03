В результате обстрела в поселке Пивничное на Донетчине повреждено два дома

Об этом, как передает корреспондент УНИАН, на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Он отметил, что усилились обстрелы боевиками, в том числе, населенных пунктов.

Читайте такжеСутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских военных, есть раненые

«В результате этих обстрелов в поселке Пивничное (бывшее Кирово) Торецкого горсовета, повреждены два частных дома», - сказал Лысенко.

Ранее пресс-центр АТО сообщил, что во вторник с 11:00 до 20:00 также продолжались минометные обстрелы жилых районов населенных пунктов вблизи Донецка.

Было зафиксировано 11 обстрелов жилых кварталов Авдеевки, Опытного и Зайцево.