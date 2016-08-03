В СБУ анонсировали "сюрприз" в вопросе освобождения заложников на Донбассе

Об этом он заявил в эфире 5 канала, передает Украинская правда.

"Мы готовимся к определенным процессам, я не могу все говорить, но поверьте - это будет сюрприз для многих", - отметил Тандит.

Он также заявил, что украинская сторона готова идти на компромиссы в данном вопросе.

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"Надо идти на компромиссы, если с той стороны пытаются в средствах массовой информации говорить о том, что с украинцами нельзя договориться, что мы здесь ненастоящие, что у нас здесь хунта, и так далее. Они несут много глупостей, то я вам скажу, что как раз наоборот мы готовы к компромиссам, и мы сделаем все, чтобы освободить", - сказал советник СБУ.

Кроме того, Тандит рассказал, что в списке, который сепаратисты передали для обмена пленными, более 40 человек, которые никогда не совершали преступлений в зоне АТО.

По его словам, в нем есть например злостный неплательщик алиментов, "вор в законе", или человек, который совершил преступление на дороге.

"Более того, там, например, люди, которые никогда не были под следствием, но просто не хотят туда ехать, а их просто оттуда вызывают. А есть около ста человек с прозвищами, с непонятными именами, которых мы не можем даже определить", - добавил Тандит.