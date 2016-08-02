Боевики сегодня 28 раз обстреляли украинских военных - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«Ситуация в районе проведения АТО остается сложной, но контролируемой. С начала суток и на протяжении дня зафиксировано 28 обстрелов наших позиций со стороны российских оккупационных войск, в том числе из тяжелой артиллерии», - говорится в сообщении.

«К тому же, действия врага потеряли выборочный характер: с 11 часов утра в течение трех часов оккупанты вели минометный огонь по мирным жителям. 21 мину 82 мм калибра было выпущено по жилым домам Авдеевки и Опытного», - подчеркнули в штабе.

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Также на Донецком направлении по Пескам враг применил тяжелую артиллерию 152 мм калибра. «Эпицентром боевых действий остаются позиции в районе Авдеевки. Здесь захватчики неоднократно обстреляли наши позиции из 120 и 82 мм минометов. Крупнокалиберные пулеметы оккупанты использовали вблизи Троицкого. Из 82 мм минометов и гранатометов различных систем враг бил по Кирово и Луганском», - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении российские оккупанты из 120 и 82 мм минометов вели огонь по укреплениям сил АТО в Красногоровке и Талаковке. «В районе Марьинки враг применил танк, огонь гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия», - отмечается в сообщении.

На Луганщине вблизи Новозвановки велся минометный огонь по украинским бойцам, в том числе из минометов 120 мм калибра. Зафиксирован огонь снайпера, информируют в штабе.

Как сообщал УНИАН, за сутки в зоне АТО на Донецком направлении по позициям украинских военных было выпущено рекордное, начиная с июня, количество мин - более 260.