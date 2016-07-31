Вражеский снайпер из оккупированной Горловки обстрелял контрольный пост "Майорск"
Боевики обстреляли позиции контрольного поста "Майорск", обстрел велся из оккупированной террористами Горловки.
Об этом УНИАН сообщили сегодня в Госпогранслужбе. «Накануне позиции контрольного поста «Майорск» обстрелял вражеский снайпер. Обстрел велся из населенного пункта Горловка, что на неконтролируемой территории. Пострадавших среди украинских защитников нет», - говорится в сообщении.
Читайте такжеБоевики держат танки и "Грады" в районе Макеевки и Донецка – разведкаТакже в районе проведения АТО зафиксирован полет 1 беспилотный летательный аппарат.
Отмечается, что пограничники Краматорского отряда в рамках проведения оперативных мероприятий остановили вблизи населенного пункта Одрадивка в Донецкой области транспортное средство с 4 гражданами Украины. Указанные лица пытались попасть на неконтролируемую территорию в объезд контрольного пункта въезда – выезда «Зайцевое». В отношении водителя составлены административные документы.
Кроме того, на контрольном пункте въезда – выезда «Новотроицкое» пограничники совместно с представителями фискальной службы остановили 3 автомобиля, которые следовали на неконтролируемую территорию с грузом стоматологических материалов, устройств для полива, косметическими изделиями и медицинским оборудованием.
«Данные транспортные средства и конфискат общей стоимостью более 90 тыс. грн передано представителям фискальной службы», - отметили в Госпогранслужбе.