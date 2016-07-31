Сутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских военных, есть раненые

12:58, 31 июля 2016
Война
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На протяжении прошедших суток в зоне проведения антитеррористической операции четверо украинских военных получили ранения.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, четверо получили ранения», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российские оккупационные войска 70 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины.

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