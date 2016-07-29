Россия перебросила на Донбасс новейшие комплексы радиотехнической борьбы "Дзюдоист" - разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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«Противник для ведения разведки использует новейшие технические средства российского производства. С целью расширения возможностей разведки на Мариупольском направлении из России в населенный пункт Безымянное переброшены комплексы радиотехнической разведки и борьбы МКТК-1А «Дзюдоист», которые находятся исключительно на вооружении вооруженных сил РФ», - заявил он.

Мобильный автоматизированный комплекс МКТК-1А "Дзюдоист" способен обнаруживать, измерять параметры и определять местоположение радиоэлектронных средств, средств противоракетной обороны (ПРО), а также выявлять и закрывать технические каналы утечки информации на объектах ВДВ.