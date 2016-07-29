Россия перебросила на Донбасс новейшие комплексы радиотехнической борьбы "Дзюдоист" - разведка
Россия перебросила на Донбасс новейшие комплексы радиотехнической разведки «Дзюдоист», которые находятся исключительно на вооружении вооруженных сил РФ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
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«Противник для ведения разведки использует новейшие технические средства российского производства. С целью расширения возможностей разведки на Мариупольском направлении из России в населенный пункт Безымянное переброшены комплексы радиотехнической разведки и борьбы МКТК-1А «Дзюдоист», которые находятся исключительно на вооружении вооруженных сил РФ», - заявил он.
Мобильный автоматизированный комплекс МКТК-1А "Дзюдоист" способен обнаруживать, измерять параметры и определять местоположение радиоэлектронных средств, средств противоракетной обороны (ПРО), а также выявлять и закрывать технические каналы утечки информации на объектах ВДВ.