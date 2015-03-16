Боевики активизировали работу станций радиотехнической разведки – нардеп

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook.

«Развернутая в районе Докучаевск – Старобешево батальонная тактическая группа российско-террористических войск получила усиление в виде 8 единиц бронированной техники (включая 2 танка). Часть средств поддерживающей данную БТГ артиллерийской группы отведена вглубь позиций боевиков, однако порядка 40% огневых средств из ее состава (8 РСЗО БМ-21, 6-орудийная батарея гаубиц Д-30 и 5 единиц САУ 2С1 «Гвоздика») оставлены на передовых позициях», - пишет Тымчук.

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Кроме того, по информации ИС, в Донецке боевики проводят перегруппировку военной техники.

«В Куйбышевском и Петровском районах Донецка продолжается перераспределение остающейся у боевиков в данных районах боевой техники. Из района н.п.Опытное в Петровский район Донецка переброшено 5 танков», - добавил Тымчук.