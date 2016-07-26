Штаб АТО: на Донецком направлении боевики продолжают стрелять из запрещенного Минскими соглашениями оружия

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, отмечается, что на Донецком направлении продолжаются обстрелы укреплений Вооруженных сил Украины, которые расположены в Авдеевке. Там враг выпустил по украинским армійцях около 50 снарядов из запрещенных Минскими соглашениями 122-мм пушек, а также вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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120 мм минометы противник применил вблизи шахты «Бутовка» и Невельского, зенитные установки - в Опитному, а крупнокалиберные пулеметы - в Песках.

Также на Мариупольском направлении чаще всего противник нарушал режим прекращения огня в Красногоровке, где бил по опорным пунктам ВСУ из 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, под огонь из минометов калибра 82 мм попали украинские бойцы в Марьинке.

На Луганском направлении в течение текущих суток сохранялось затишье.