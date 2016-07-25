Порошенко наградил за героизм 163 украинских воинов, из них 13 - посмертно

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, Порошенко отметил высокими государственными наградами украинских военных, которые проявили мужество, героизм и высокий профессионализм в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины в зоне проведения АТО.

Орденом «Богдана Хмельницкого» ІІІ степени награжден лейтенант Игорь Бабаян – командир разведывательного взвода 90 отдельного аэромобильного батальона имени Героя Украины старшего лейтенанта Ивана Зубкова 81 отдельной аэромобильной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины.

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Лейтенант Бабаян выполняет боевые задачи в зоне АТО с июля 2015 года. С марта 2016 года участвует в обороне промзоны вблизи города Авдеевка. В течение 15-19 апреля по передовым позициям подразделений ВСУ начала вести обстрелы хорошо замаскированная вражеская огневая точка, что приводило к потерям среди личного состава. 19 апреля 2016 года группа лейтенанта Бабаяна получила задание проверить подступы к взводному опорному пункту «Сады» с целью выявления и уничтожения огневой точки. В этот же день был обнаружен хорошо замаскированный блиндаж, оборудованный крупнокалиберным пулеметом, из которого противник вел огонь. В результате прямого попадания из ручного противотанкового гранатомета вражеская огневая точка была уничтожена, но противник в ответ открыл шквальный огонь из основных позиций, что заставило группу отступить в исходное положение. 20 апреля лейтенант Бабаян принял решение лично проверить блиндаж и подступы к нему. Подойдя почти вплотную к блиндажу, он заметил, что из смотрового окна на него направлен ствол пулемета. Не растерявшись и не теряя ни секунды, лейтенант открыл огонь на опережение – полностью разрядив магазин автомата, начал вести огонь из пистолета, а также применил ручную гранату для уничтожения противника в блиндаже. Бабаян получил ранение в руку, но продолжал руководить боем. После возвращения группы в расположение лейтенант принял решение не эвакуироваться в тыл, а продолжать выполнение боевых задач. Благодаря решительным действиям Бабаяна и его разведывательной группы огневая точка противника была уничтожена.

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В числе награжденных орденом «За мужество» III степени – сержант, командир стрелкового отделения – командир машины стрелкового взвода стрелковой роты 40 батальона территориальной обороны 17 отдельной гвардейской танковой бригады оперативного командования «Пивдень» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Алексей Верлиенко. В зоне АТО сержант проходил службу с июня по август 2014 года. Подразделение, в котором он проходил службу, участвовало в блокировании района проведения антитеррористической операции в районе города Иловайск Донецкой области.

Ночью 3 июля 2014 года через блок пост, где нес службу Верлиенко, на двух легковых и двух бронированных автомобилях пытались с боем прорваться террористы, вооруженные стрелковым оружием и гранатами. Военнослужащие ВСУ приняли бой. После боя, во время осмотра автомобилей, один из тяжело раненых террористов бросил боевую гранату в направлении украинских воинов. Сержант Верлиенко телом одного из убитых сепаратистов накрыл гранату, чем спас жизни своих побратимов, но сам получил тяжелые ранения.

Орденом «За мужество» III степени также награжден старший солдат Александр Дейнека, который проходил службу в зоне проведения АТО с июня по август 2014 года и входил в состав разведывательно-штурмового взвода, который выполнял особо опасные задания по захвату и обезвреживанию опорных пунктов террористов. Подразделение, в которое входил Дейнека, более 30 раз делало вылазки на захваченную врагом территорию, собирал данные о месте нахождения врага, брал в плен российских военнослужащих, проводил разминирование железнодорожного моста на трассе Иловайск-Кутейниково в Донецкой области, корректировал огонь артиллерии и минометов по позициям незаконных военных формирований.

23 августа 2014 года Дейнека в составе группы находился в дозоре на опорном пункте в районе поселка Зеленое Донецкой области. Группа обнаружила два автомобиля ГАЗ-66 с флагами так называемой «ДНР», которые двигались в их направлении. Дейнека, воспользовавшись засадой, принял решение захватить этот конвой – выстрелом из гранатомета вывел из строя первую машину, которая вынуждена была остановиться и заблокировать второй автомобиль. В результате в плен были взяты шесть террористов, а при обыске машин выявлено 50 противотанковых мин и 30 противопехотных мин МОН-90 российского производства. 24 августа 2014 года во время очередного миномётно-артиллерийского обстрела опорного пункта со стороны незаконных военных формирований Дейнека получил множественные слепые ранения мягких тканей шеи, контузию и сотрясение головного мозга.