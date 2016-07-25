Диверсанты атаковали силы АТО с оружием РФ: штаб назвал имена уничтоженных под Новозвановкой российских военных (фото)

Об этом заявил во время пресс-конференции начальник пресс-центра штаба АТО полковник Валентин Буряченко, передает Inforesist.

Всего во время боестолкновения с ДРГ боевиков украинскими военными было изъято всего 24 наименования оружия и боеприпасов, предметов и снаряжения российского производства.

"Вот мина МОН. Там есть маркировка завода — №15, партия — 31, в Украине и в других странах эти мины не производились. Мы также можем видеть, что демонстрирует эта разгрузка. Четко видно завод, который ее производит — завод РФ", — прокомментировал полковник.

Он добавил, что Россия обновляет свои склады, "а старое оружие, боеприпасы через эти "гумконвои" передает в пользование на оккупированные территории".

"По предварительной информации от СБУ, двое погибших — это боевики с позывными "Лом" и "Тихий". "Лом" — это Ломов Александр Александрович, проходил службу на должности командира разведывательного подразделения 15 батальона территориальной обороны "СССР-Брянка". В настоящее время 15 стрелковый батальон 6 отдельного мотострелкового корпуса 2 армейского корпуса Центра территориальных войск ВС РФ", — заявил начальник пресс-центра штаба АТО.

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Второй убитый вражеский диверсант — "Тихий", настоящее ФИО — Колосовский Алексей Григорьевич, также из состава вышеупомянутого подразделения.

По словам Буряченко, этот разведподразделение насчитывает около 10 человек, осуществляет диверсионные акции в пределах н.п.Золотое Луганской области. 15 батальон территориальной обороны "СССР-Брянка" был сформирован в городе Брянка, пункт постоянной дислокации — город Первомайск. Численность личного состава составляет около 260 человек. Боевики этого подразделения принимали участие в боях под Дебальцево, Брянкою, Счастьем и Стахановым.

Ранее УНИАН сообщал, что у диверсантов, которые напали на наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины вблизи поселка Новозвановка Попаснянского района Луганской области, обнаружено российское оружие.