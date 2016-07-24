Вчерашние бои под Новозвановкой: вражеские диверсанты атаковали силы АТО с российским оружием (фото)

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook относительно подробностей вчерашних событий под Новозвановкой.

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Отмечается, что в 8.20-8.25 23 июля украинские военные наблюдательного поста вблизи поселка Новозвановка обнаружили продвижение ДРГ противника и открыли по ним огонь из стрелкового оружия. Двое диверсантов были убиты и четверо ранены. Во время отступления ДРГ на свои позиции еще четверо оккупантов получили ранения.

Военнослужащие наблюдательного поста ВСУ забрали тела погибших диверсантов на свой опорный пункт. При них воины сил АТО нашли российское оружие, мины и боеприпасы.

С целью помешать действиям украинских военных противник открыл по ним огонь. В частности, выпустил 25 мин из минометов 82 калибра и 55 - из 120 мм минометов, сделал 70 выстрелов из АГС-17, 3 - из СПГ-9, задействовал зенитную установку, 122-мм самоходные установки, а позднее и танк. Вражеские обстрелы продолжались с 8.40 до 13.50.

В результате обстрелов погиб один и получили ранения четверо военнослужащих ВСУ.

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Около 14.10 к наблюдательному посту сил АТО вышла еще одна ДРГ противника в составе до 20 человек. Приблизившись на расстояние до 50 метров, диверсанты применили стрелковое оружие. Украинские воины открыли ответный огонь, в результате чего российские оккупанты были остановлены, и они отошли на свои позиции. По данным радиоперехватов, их потери составили двое погибшими и пять ранеными.

Под угрозой артиллерийского и минометного огня личный состав наблюдательного поста отошел на соседний наблюдательный пост. После прекращения вражеского обстрела около 15.45 военнослужащие ВСУ вернулись на прежнюю позицию.

В 16.15 во время закрепления на наблюдательном посту и восстановления системы инженерных заграждений группа украинских военнослужащих выдвинулась вперед с целью недопущения внезапного нападения противника, где вступила с ним в огневой контакт. В результате боя один украинский военнослужащий погиб и 3 получили ранения. Потери противника составляют 5 человек.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российские оккупационные войска 77 раз открывали огонь по подразделениям сил АТО, погибли шесть украинских военнослужащих и 13 получили ранения, еще 8 получили контузию.