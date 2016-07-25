За сутки оккупанты 58 раз обстреливали силы АТО, активнее всего - на Мариупольском направлении
За минувшие сутки российские оккупационные войска 58 раз открывали огонь по позициям подразделений сил АТО.
Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО, больше всего - 35 обстрелов - зафиксировано на Мариупольском направлении. Из 122-миллиметровых самоходных установок противник бил по Новогригоровке, а из 120- и 82-миллиметровых минометов обстрелял Талаковку, Водяное и Старогнатовку.
В Широкино, Талаковке и Водяном враг также применил БМП и гранатометы, в Гнутово – зенитные установки, в Красногоровке – крупнокалиберные пулеметы, а вражеские снайперы активизировались под Марьинкой.
На Донецком направлении зафиксирован 21 случай нарушения режима прекращения огня. Неспокойно также было в Авдеевке и Новоселовке Второй, где российские оккупанты задействовали 120- и 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
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Кроме этого, под Авдеевкой украинские военные вступили в огневой контакт с вражескими диверсантами. По утверждению штаба АТО, противник отступил.
Также из минометов калибра 82 миллиметра противник стрелял по украинским укреплениям возле Невельского, Опытного и шахты "Бутовка".
На Луганщине же оккупанты дважды вели огонь по украинским бойцам из гранатометов и стрелкового оружия в районе села Орехово.