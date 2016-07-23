Ситуация в зоне АТО: боевики обстреляли Пески и Авдеевку из 122-мм артиллерии

За минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции боевики 54 раза открывали огонь по позициям сил АТО. В частности 24 раза на Донецком, 26 на Мариупольском и 4 на Луганском направлениях.

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Об этом сообщает пресс-цент штаба АТО.

«На Донецком направлении из запрещенной Минскими соглашениями 122-мм артиллерии оккупанты выпустили 34 снаряды по нашим опорных пунктах в Авдеевке и 28 – в Песках. Кроме этого, по защитникам Авдеевки враг бил из 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, 120 и 82 мм минометы и БМП противник применил в поселке Луганское, минометы калибра 82 мм – в Троицком, гранатометы – в Новгородском, Песках, Новоселовке Второй, возле шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - в Зайцевом», - говорится в сообщении.

В штабе АТО отмечают, что боевики не прекращают вооруженные провокации и на Мариупольском направлении.

«Наших воинов в Широкиному и Старогнатовке обстреляли из 120 мм минометов. Минометы калибра 82 мм и гранатометы противник применил вблизи Красногоровки, Талаковки и Водяного, а возле Марьинки и Широкиного - активизировались вражеские снайперы. На Луганщине оккупанты вели минометный огонь по Старом Айдаре, а Новоолександровку обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов», - сообщают в штабе АТО.